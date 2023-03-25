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UNCUT: Lance Leipold gives updates after scrimmage

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media after the Jayhawks went through a scrimmage on Saturday.

He talked about players getting in position to win jobs, an update on injuries, the coaches clinic that was held on Saturday and much more.

See everything Leipold had to say about his team after the ninth spring football practice.

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