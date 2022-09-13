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{{ timeAgo('2022-09-13 15:00:00 -0500') }} football Edit

UNCUT: Lance Leipold Houston week press conference

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about his name being floated for the Nebraska job, facing Houston, and several topics about his team's 2-0 start.

See everything Leipold had to say at his weekly press conference.

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