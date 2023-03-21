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UNCUT: Lance Leipold latest update on spring football

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with reporters after the team returned to the practice field following spring break.

He talked about his team's progress, players coming back from injury, young players standing out and much more.

Watch everything Leipold had to say after the team's seventh spring practice.

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