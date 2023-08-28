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UNCUT: Lance Leipold on depth chart, opening the season

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There were a few surprise names on the depth chart and Lance Leipold answered several questions about the Missouri State game.

See everything Leipold had to say as the season is set to kick off on Friday night.

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