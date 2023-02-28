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{{ timeAgo('2023-02-28 14:17:32 -0600') }} football Edit

UNCUT: Lance Leipold on first day of spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold gave out a lot of information as his team starts spring football. Leipold talked about expectations, latest on injuries and some players who will be limited, and much more.

It was a good media segment with Leipold and you can watch everything he had to say.

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