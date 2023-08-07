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UNCUT: Lance Leipold on Jalon Daniels, realignment, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold gave the latest on the injury front with Jalon Daniels and said he made it out to practice.

He talked about the first full day in pads and thoughts on conference realignment.

See everything Leipold had to say about his team in fall camp during Monday's press conference.

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