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{{ timeAgo('2023-02-01 15:10:34 -0600') }} football Edit

UNCUT: Lance Leipold on signing day, portal, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold covered multiple topics from signing day to the transfer portal to talking about the spring roster.

Leipold held his late signing day press conference and gave a lot of good thoughts on recruiting and the program.

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