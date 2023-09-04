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UNCUT: Lance Leipold press conference Illinois week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold gave an update on the quarterback situation, the win over Missouri State, the upcoming matchup with Illinois and much more.

Watch everything Leipold had to say in his weekly press conference.

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