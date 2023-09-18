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UNCUT: Lance Leipold recaps Nevada, previews BYU

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold held his weekly press conference and looked back at the Nevada win and talked about the Big 12 opener against BYU.

See everything Leipold had to say as his team looks to start 4-0 for the second consecutive year.

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