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UNCUT: Lance Leipold signing day press conference

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media to talk about the early signing period, his thoughts on the class, recruiting with NIL, how recruiting has changed, and specific recruits.

You can watch the entire press conference below.

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