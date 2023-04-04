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UNCUT: Lance Leipold spring practice number 13

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about what he has seen from his team this spring and what he expects in the final two practices.

Leipold met with the media today and went over several details with reporters.

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