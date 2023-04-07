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UNCUT: Lance Leipold talks after spring showcase

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks officially wrapped up spring football on Friday with the Spring Showcase.

After the practice Lance Leipold met with reporters to give his take on the evening, player meetings will start next week and much more.

Watch what Leipold had to say after the showcase.

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