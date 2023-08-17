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UNCUT: Matt Gildersleeve talks during fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Matt Gildersleeve said the new weight room is like a dream house. The head of the strength conditioning program talked about several topics including a 600-pound squat from JB Brown and Damarius McGhee improvement in weight gain.

See much more from Gildersleeve as he met with the media on the final coverage day of fall camp.

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