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UNCUT: Players talk about overtime loss to Arkansas

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

See everything the players had to say after the loss to Arkansas in overtime. Jalon Daniels, OJ Burroughs, Luke Grimm, and Rich Miller met with the media.

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