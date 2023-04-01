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UNCUT: Sean Snyder talk about KU job, support from his father

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

For the first time since taking the KU job Sean Snyder talked about the path to Lawrence. Snyder talked about his interest after meeting with Lance Leipold and following the program.

He said he had support from his father and covered several topics.

See everything Snyder had to say about the job he accepted 24 hours ago.

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