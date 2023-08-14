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UNCUT: Taiwo Onatolu talks about the DE, special teams

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Taiwo Onatolu oversees the KU special teams and coaches the defensive ends. He talks about several players at defensive end and how the specialists are competing for jobs.

Onatolu also gives insight how they divide special teams among the coaches and the help they get from the analysts.

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