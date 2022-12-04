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{{ timeAgo('2022-12-04 17:04:22 -0600') }} football Edit

UNCUT: Travis Goff on bowl game, Leipold's contract extension

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

For 14 years Kansas fans have not left open their plans to attend a bowl game. Now, those time are changing.

KU Athletic Director Travis Goff talked about the importance of Jayhawk fans filling the Liberty Bowl and get ready to do it for years to come.

Goff covered several things from Leipold's new contract, building a program, NIL and much more.

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