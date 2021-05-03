JayhawkSlant - UNCUT: Watch the Lance Leipold press conference

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football
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UNCUT: Watch the Lance Leipold press conference
Jon Kirby
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JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Lance Leipold and Travis Goff met with the media for the introductory press conference to announce Leipold as the head coach.
Watch the press conference and hear what they both had to say about the hiring process and how they plan to build the KU program.
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