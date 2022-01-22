 JayhawkSlant - VIDEO: Bill Self talks after win over Kansas State
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VIDEO: Bill Self talks after win over Kansas State

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Watch everything Bill Self had to say after the Jayhawks win over Kansas State in Manhattan.

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