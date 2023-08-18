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VIDEO: Clips from final media practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks are wrapping up fall camp on Saturday and the media got final access to practice.

Here are some sights and sounds as the team went through practice.

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