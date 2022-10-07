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Video: Desmond Howard talks about KU, matchup against TCU

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Desmond Howard met with the reporters outside the ESPN GameDay set and talked about his experience in Lawrence, his thoughts on the KU program, Jalon Daniel's name for Heisman, and the game against TCU.

See everything Howard to say in his meeting with the media.

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