News More News
ago football Edit

VIDEO: Devin Neal on his 100-yard game, win over Illinois

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Devin Neal turned in another 100-yard performance and talks about working hard to earn the yards.

Neal appeared to be hurt at one point in the second half and he talks about returning to get more carries.

He gives his take on how big the win was on national TV over a Big 10 opponent.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}