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{{ timeAgo('2023-03-02 09:50:25 -0600') }} football Edit

Video: DL go through drills in spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The defensive lineman went through drills with coach Jim Panagos. See some of the drills and work they do in spring football.

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