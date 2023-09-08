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VIDEO: Jalon Daniels comes up big in return, talks after the game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jalon Daniels made his 2023 debut and had a solid showing. Daniels threw for 277 yards and ran for 41 accounting for two touchdowns.

We caught up with Daniels after the Illinois game and he talked about getting back on the field after sitting out week one.

See everything Daniels had to say after the win over Illinois.


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