Advertisement
News More News
ago football Edit

VIDEO: KU OC Jeff Grimes talks during spring football

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

KU offensive coordinator and tight ends coach Jeff Grimes talked about what he sees from his position group. Grimes met with reporters to cover other topics like the offensive line and much more.

See what Grimes had to say after day two of spring practice.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement