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{{ timeAgo('2022-11-27 11:33:33 -0600') }} football Edit

Video: Leipold, players react after Kansas State game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with reporters following the Jayhawks loss to Kansas State. He was followed by Jalon Daniels, Mike Novitsky, and Kenny Logan.

See what they had to say after the game.

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