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Video: Lonnie Phelps after KU Pro Day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas defensive end Lonnie Phelps has attracted a lot of attention in the offseason as he gets ready for the NFL draft.

Phelps talked about the teams who have shown interest in him and his thoughts as the draft nears.

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