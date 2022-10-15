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VIDEO: Players react to Oklahoma loss

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

See what Kenny Logan, Jason Bean, and Mason Fairchild had to say after the loss to Oklahoma.

Kenny Logan

Jason Bean

Mason Fairchild

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