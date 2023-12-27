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VIDEO: Post-game celebration after UNLV win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Watch the on-field celebration with players and coaches after the Jayhawks beat UNLV in the Guaranteed Rate Bowl.

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