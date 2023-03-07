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{{ timeAgo('2023-03-07 10:51:08 -0600') }} football Edit

Video: Practice clips from spring football

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The team went through spring practice as they get ready to wrap up before spring break. Here are some sights and sounds from Tuesday's practice.

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