 JayhawkSlant - VIDEO: QB go through spring football drills
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VIDEO: QB go through spring football drills

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Spring practice resumed on Tuesday and here are some clips of the quarterbacks going through drills.

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