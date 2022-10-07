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Video: Rece Davis on GameDay at KU, breaking down the TCU game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Rece Davis met with the media this morning and gave his thoughts on ESPN GameDay being at KU. Davis has been to Lawrence before for basketball game day and talked about the difference.

Davis gave his impressions on the KU program, Lance Leipold, the game against TCU and touched on several other topics.

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