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Video: Scott Fuchs works with the OL

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Watch offensive line coach Scott Fuchs work with his group in spring drills. Fuchs takes the tackles through edge blocking and talk about what he wants to see.

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