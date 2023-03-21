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{{ timeAgo('2023-03-21 10:46:25 -0500') }} football Edit

Video: Sights and sounds from March 21 spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The team returned from spring break to start practice heading into week three. Here are some sights and sounds from practice this morning.

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