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{{ timeAgo('2023-04-04 10:52:40 -0500') }} football Edit

VIDEO: Sights and sounds from Tuesday's practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There are only two practices left after today. The Spring Showcase will take place this Friday and end spring football.

Here are some clips from practice this morning.

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