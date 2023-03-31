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Video: Sights and sounds KU Pro Day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

We will have more from KU Pro Day but here are a few sample clips of what players go through.

There are NFL scouts and agents in attendance to watch the players.

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