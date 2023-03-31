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Video: The linebackers go through spring drills

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks are heading into their final week of spring football practice. Take a look at the linebackers going through drills with Chris Simpson.

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