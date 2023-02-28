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{{ timeAgo('2023-02-28 10:33:44 -0600') }} football Edit

Video: The OL in spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Spring football is underway as the first day of practice opened this morning. Here are some clips of the offensive linemen going through practice.

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