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Video: Travis Goff press conference

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas athletic director Travis Goff held a press conference after Lance Leipold signed his contract.

Goff covered several topics at his press conference on Thursday. See everything he had to say.

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