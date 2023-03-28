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{{ timeAgo('2023-03-28 09:30:00 -0500') }} football Edit

Video: Watch the defensive tackles go through practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Defensive line coach Jim Panagos takes the players through drills at spring practice. Watch the clips of the defensive linemen working with Panagos.

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