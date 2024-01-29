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WATCH: Bill Self and Dajuan Harris preview Oklahoma State and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self and Dajuan Harris, on Monday afternoon, met with the media to preview the Oklahoma State game and more. The duo talked about the loss at Iowa State, the upcoming game against Oklahoma State, the focus moving forward the rest of the season and much more.

Bill Self

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Dajuan Harris

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