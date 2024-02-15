Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Bill Self and Hunter Dickinson preview OU and more

Joe Blake • JayhawkSlant
Staff Writer
@JoeBlake01

On Thursday afternoon, Bill Self and Hunter Dickinson met with the media to preview the Oklahoma game and more. The duo talked about facing the Sooners in Norman on Saturday, the health of Kevin McCullar, Jr., and Jamari McDowell, some keys to the remainder of the season, and more.

Bill Self

Advertisement

Hunter Dickinson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement