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WATCH: Bill Self and Hunter Dickinson talk Houston and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Bill Self and Hunter Dickinson met with the media to preview the Houston game and more. The duo talked about facing the Cougars on Saturday, the health of Kevin McCullar, Jr., the importance of the Houston, and much more.

Bill Self

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Hunter Dickinson

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