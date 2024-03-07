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WATCH: Bill Self and Jamari McDowell preview Houston game and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Bill Self and Jamari McDowell met with the media to preview the Houston game and more.

Self and McDowell talked about the challenge of facing No. 1 Houston on the road, the health of the team, the format of the Big 12 Tournament, the upcoming NCAA Tournament, and much more.

Bill Self

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Jamari McDowell

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