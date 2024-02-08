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WATCH: Bill Self and Parker Braun preview Baylor and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Bill Self and Parker Braun gathered in the media room inside Allen Fieldhouse to meet with the media. The duo talked about the loss to Kansas State, the upcoming game against Baylor, what the schedule this week was like, the expectations for this team moving forward, and much more.

Bill Self

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Parker Braun

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