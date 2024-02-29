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WATCH: Bill Self and Parker Braun preview Baylor and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

With just three regular-season games remaining, No. 7 Kansas is hoping to finish strong down the stretch before reaching tournament play. On Thursday afternoon, Bill Self and Parker Braun met with the media to preview the upcoming game against Baylor and more.

Self, who met with the media for close to 11 minutes, provided the latest update on Kevin McCullar, Jr., and talked about facing Baylor for the second time this season.

Bill Self

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Parker Braun

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