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WATCH: Bill Self, Johnny Furphy and Hunter Dickinson talk BYU loss and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, BYU handed Kansas its first home loss of the season, 76-68. Hunter Dickinson (17), Dajuan Harris (12), KJ Adams, (11), and Johnny Furphy (10) scored in double-figures, but as a team, the Jayhawks were just 3-of-15 from behind the arc and 19-of-31 from the free-throw line.

Minutes after the game, Self, Furphy, and Dickinson talked about losing at home for the first time this season.

Bill Self

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Johnny Furphy and Hunter Dickinson

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