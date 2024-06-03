Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Bill Self talks current roster, possible additions, and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas head coach Bill Self has made several additions to KU's roster since the end of the season. However, is KU's 2024-25 roster complete, or could another addition be made in the near future? Self, while attending the Topeka Jayhawk Club- Otto Schnellbacher Classic on Monday afternoon, touched on a number of topics.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement