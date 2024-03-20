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Watch: DL go through first drills of spring practice
Jon Kirby
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JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
The defensive tackles started the first drill of spring football doing sled work. Here are some clips of the drills as spring football got underway for the Jayhawks.
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