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ago football Edit

Watch: Hishaw, Burroughs, Ford talk during ASU week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Kansas players met with the media as they prepare for the Arizona State game. Hear what Daniel Hishaw, O.J. Burroughs and Mike Ford had to say about the TCU game and getting ready for Arizona State.

Daniel Hishaw

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O.J. Burroughs

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Mike Ford

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